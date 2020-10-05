05.10.2020 14:24

ФОТО:Первокурсники Харьковского университета имени Кожедуба приняли Военную присягу на верность украинскому народу (МО Украины)

4 октября, около 550 первокурсников Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба торжественно присягнули на верность украинскому народу.



://mil.gov.ua

Началось мероприятие минутой молчания в память курсантов-летчиков, погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26Ш.

Поздравил курсантов-первокурсников исполняющий обязанности командующего подготовки Командования Воздушных Сил ВС Украины генерал-майор Сергей Кушнир.

- В вашей жизни сегодня важное событие - вы сделали первый шаг к своей офицерской карьеры. Вы уверенно прошли первичную военно-профессиональную подготовку в полевых лагерях, где получили начальные знания и навыки военной службы, познакомились с новым коллективом, командирами и наставниками. Впереди у вас обучение, которое даст необходимые знания для успешной офицерской службы в войсках, - сказал генерал-майор Сергей Кушнир.

Из-за распространения COVID-19 мероприятие прошло без присутствия родителей, однако напутственные слова первокурсникам сказал священник. Он благословил молодое пополнение вуза на легкую дальнейшую службу.

- Я родом из Винницы. Еще со школьных лет мечтал стать военным летчиком. Готовил себя как физически, так и морально. Смог успешно сдать вступительные экзамены и прошел медицинскую комиссию. И вот моя мечта осуществилась. Хочу всем старшеклассникам посоветовать без колебаний выбирать обучение в военных учебных заведениях, ведь именно здесь перспектива для успешного будущего, - рассказал первокурсник летного факультета ХНУПСу Даниил Губарь.

Следует отметить, что среди первокурсников учебного заведения более 100 человек участвовали в боевых действиях на востоке Украины. Многие из них имеют награды. Также в этом году военную форму примерили около 100 девушек, которые будут обучаться по разным направлениям подготовки.