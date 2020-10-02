Министерство обороны ожидает выводов следствия для немедленной выплаты денежной помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом (МО Украины)

Идентификация тел погибших и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными и определяющими для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших.
Данные вопросы находятся в компетенции Государственного бюро расследований.
После получения вышеупомянутых результатов и поступления в Минобороны определенного законодательством необходимого перечня документов выплата по каждому погибшего будет осуществлена незамедлительно.
Министерством обороны необходимые средства для осуществления выплат в размере 40989000 гривен зарезервированы.
Размер пособия составляет 1576500 грн. (750-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2020 - 2102 грн.). Помощь распределяется равными долями на всех лиц, имеющих право.
Вопрос оформления документов взято на контроль. Соответствующим руководителям всех уровней поручено оказывать максимальное содействие семьям погибших в скорейшей их подготовке и направлении в Минобороны.
Сейчас оформление документов осуществляется через областные военные комиссариаты по месту жительства получателей помощи. После утверждения решения о выплате Министром обороны, помощь будет безотлагательно перечислена на счета получателей помощи военным комиссариатом.
Вместо споров постарайтесь найти общие интересы, установив личный контакт. Тогда возникшие симпатии склонят на вашу сторону гораздо лучше любых аргументов и доводов.
Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.
Каждую первую пятницу октября отмечается пусть и неофициальный, зато международный праздник улыбок.
влажность:
давление:
ветер: