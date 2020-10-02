02.10.2020 15:25

Министерство обороны ожидает выводов следствия для немедленной выплаты денежной помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом (МО Украины)

Идентификация тел погибших и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными и определяющими для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших.



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Данные вопросы находятся в компетенции Государственного бюро расследований.

После получения вышеупомянутых результатов и поступления в Минобороны определенного законодательством необходимого перечня документов выплата по каждому погибшего будет осуществлена ​​незамедлительно.

Министерством обороны необходимые средства для осуществления выплат в размере 40989000 гривен зарезервированы.

Размер пособия составляет 1576500 грн. (750-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2020 - 2102 грн.). Помощь распределяется равными долями на всех лиц, имеющих право.

Вопрос оформления документов взято на контроль. Соответствующим руководителям всех уровней поручено оказывать максимальное содействие семьям погибших в скорейшей их подготовке и направлении в Минобороны.

Сейчас оформление документов осуществляется через областные военные комиссариаты по месту жительства получателей помощи. После утверждения решения о выплате Министром обороны, помощь будет безотлагательно перечислена на счета получателей помощи военным комиссариатом.