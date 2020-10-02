Главная Новости Армия В ВСУ назвали абсурдными заявления харьковского губернатора по делу АН-26 (РБК)
02.10.2020  13:23   

В ВСУ назвали абсурдными заявления харьковского губернатора по делу АН-26 (РБК)

Кучер ранее заявил о "промедлении" работников аэропорта, дававших разрешение на посадку самолета.


Фото: Алексей Кучер (facebook.com/sluganarodu.kucher)

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом".

"Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет, ведь он не является специалистом в данном вопросе. Непонятно, почему он дает оценку действиям руководителя полетов? Он вообще был на аэродроме, он видел, как там все делается, как принимаются решения?", - сказал спикер Командования Юрий Игнат.

По словам представителя следствия Вадима Приймачова, задержка действительно была, но она произошла из-за того, что на аэродром в этот момент садился другой самолет

"В военной авиации, в отличие от гражданской, нет регламентированного решения такой ситуации: кто должен садиться первым", - добавил он.

Напомним, после катастрофы Алексей Кучер заявил, что люди, отвечавшие за посадку самолета, ответили на запрос пилота лишь спустя одну минуту.

Также РБК-Украина писало, что причиной падения АН-26 могла стать ошибка пилота при посадке на грунтовом поле.

Отметим, военный самолет АН-26 разбился вблизи Чугуева в прошлую пятницу. В результате погибли 26 человек, один курсант выжил.

Источник:   РБК Украина
 Тэги:  катастрофа, самолет, харьков, ящик, расшифровка
 
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