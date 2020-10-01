Главная Новости Армия В Харькове стартовал осенний призыв: кто не поступил - тот идет в армию (РЕДПОСТ)
01.10.2020  12:21   

В Харькове стартовал осенний призыв: кто не поступил - тот идет в армию (РЕДПОСТ)

953 жителей Харькова и области призовут в армию, при условии отсутствия заболеания короновирусом у призывника.


://facebook.com

Для восточных обллестей украины министерство обороны, традиционно, назначает максимальную планку призыва. 

В Вооруженных силах осенью планируется уменьшение количества призванных на срочную военную службу.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в социальной сети facebook, передают Українськi Новини.  

"Осенью 2020 году количество призванных на срочную военную службу планируется уменьшить", - говорится в сообщении.

В прошлом году по осени попытались отправить 1300 харьковчан. В призыв Осень 2020 из Харьковской области по плану должны призвать в армию 953 человека.

Для сравнения – из Днепропетровской области – 1265, из Киева – 547.

Из харьковских призывников 443 человека отправятся служить в Вооруженные Силы, 475 – в Национальную Гвардию.

Напомним, что до 2020 года призыву в армию подлежали юноши в возрасте от 20 лет.

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о призыве на срочную службу, который предусматривает снижение призывного возраста в Украине, Министр обороны заявил о том, что во время очередного призыва юноши в возрасте 18 и 19 лет не получат повестки в военкомат. Однако такое заявление противоречит формулировке Указа Президента Украины В. Зеленского (дословно): «Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років». Как видно, Президентский Указ издан в императивной форме и не содержит каких-либо упоминаний о «добровольном» призыве 18- и 19-летних граждан Украины.

Тэги:  призыв, повестка, военкомат, абитуриент
 
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