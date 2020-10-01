Главная Новости Армия Семьям пострадавших в авиакатастрофе под Чугуевом оказана первичная юридическая помощь (Облвоенкомат)
01.10.2020  11:22   

Семьям пострадавших в авиакатастрофе под Чугуевом оказана первичная юридическая помощь (Облвоенкомат)

В первые дни после падения самолета Ан-26Ш после профессиональной работы военных психологов с родственниками и близкими погибших военнослужащих встретились юристы учебно-авиационной бригады и Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.


://khovk.org

в Чугуеве семьям погибших членов экипажа и курсантов юристы предоставили первичную юридическую помощь и сообщили, что все расходы по перевозке и захоронения тел берет на себя авиачасть вместе с ХНУПС. Университет также окажет материальную помощь, предусмотренную на погребение.

    Далее родным необходимо лишь принести справку о смерти в свой районный военкомат, где специалисты социального обеспечения помогут с оформлением специальных пенсий и льгот, согласно Закону Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и постановления Кабинета Министров Украины № 975.

     По выплатам 1,5 миллиона гривен, то военные юристы толерантно объяснили, что выплаты должны состояться сразу после проведения ДНК-экспертизы и рассмотрения дела комиссией Министерства обороны Украины. Этот вопрос находится на контроле Президента Украины Владимира Зеленского и должно решиться в короткое время.

      Эту же информацию в областном центре доказал и начальник ХНУПС генерал-майор Александр Туринский во время личного общения с родными и близкими пострадавших армейцев.

      Как известно, 10 из погибших являются жителями Харьковщины. Поэтому со следующего дня после трагедии военный комиссар тамошнего облвоенкомата полковник Юрий Калгушкин установил связь с семьями погибших земляков и местными органами самоуправления.

- Очень страшное событие, которое будет трудно пережить всем нам, - говорит полковник Юрий Калгушкин. - Уверяю, что на Харьковщине каждого военного авиатора похоронят со всеми воинскими почестями, их семьи не останутся наедине с горем, а память о погибших воинах не угаснет. До сих пор все необходимое от нас - армейцев - сделано, осталось только дождаться завершения процедуры идентификации.

Источник:   Харьковский облвоенкомат
 Тэги:  катастрофа, самолет, харьков, ящик, расшифровка
 
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