На Харьковщине коронавирус подтвердили еще у четырех военных (Минобороны Украины)

По состоянию на 30 сентября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 628 человек.
За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщили Depo.Харкив в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся 17 человек, в том числе один военнослужащий в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 44 человека, в том числе трое военнослужащих в Харьковской области.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Звезды наделят умением настраиваться на одну волну с собеседником. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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