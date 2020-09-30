Главная Новости Армия На Харьковщине коронавирус подтвердили еще у четырех военных (Минобороны Украины)
30.09.2020  16:26   

На Харьковщине коронавирус подтвердили еще у четырех военных (Минобороны Украины)

По состоянию на 30 сентября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 628 человек.


://facebook.com

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщили Depo.Харкив в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся 17 человек, в том числе один военнослужащий в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 44 человека, в том числе трое военнослужащих в Харьковской области. 

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Источник:   МО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.09 Медицина С 1 октября еще одна, шестая по счету, харьковская больница начнет принимать больных коронавирусом (КТ) 30.09 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА) 30.09 Медицина Новый антирекод по коронавирусу: 9 человек скончались, 546 новых случаев
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 