30.09.2020 16:26

На Харьковщине коронавирус подтвердили еще у четырех военных (Минобороны Украины)

По состоянию на 30 сентября в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 628 человек.



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За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщили Depo.Харкив в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся 17 человек, в том числе один военнослужащий в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 44 человека, в том числе трое военнослужащих в Харьковской области.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.