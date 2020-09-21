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21.09.2020  09:41   

ФОТОфакт: сборы теробороны в условиях карантина (АрмияInform)

В Харьковской области стартовали сборы с подразделениями территориальной обороны.


// armyinform.com.ua

Сборы проходят в рамках стратегического командно-штабного учения «Совместные усилия-2020», к ним привлечены сотни военнообязанных среди жителей Харькова и области.

Начались сборы с торжественного принятия Военной присяги на верность украинскому народу военнообязанных, впервые участвующих в учениях.

Во время учений с подразделениями территориальной обороны практически будут отработаны вопросы охраны важных государственных объектов, обеспечение правового режима военного положения, усиление государственной границы, патрулирования и обеспечения режима военного положения.

Опытные инструкторы с богатым боевым опытом будут обучать подопечных тактике по поиску ДРГ противника, вести наблюдение, выявлять и преодолевать инженерные и минно-взрывные заграждения, оказывать первую медицинскую помощь раненым и тому подобное.

На время сборов всем военнообязанными сохраняются рабочие места и заработная плата. Также они получат выплаты от оборонного ведомства за прохождение сборов.

Источник:   АрмияInform
 Тэги:  военные сборы, тероборона, харьков
 
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