ФОТОфакт: сборы теробороны в условиях карантина (АрмияInform)

В Харьковской области стартовали сборы с подразделениями территориальной обороны.
Сборы проходят в рамках стратегического командно-штабного учения «Совместные усилия-2020», к ним привлечены сотни военнообязанных среди жителей Харькова и области.
Начались сборы с торжественного принятия Военной присяги на верность украинскому народу военнообязанных, впервые участвующих в учениях.
Во время учений с подразделениями территориальной обороны практически будут отработаны вопросы охраны важных государственных объектов, обеспечение правового режима военного положения, усиление государственной границы, патрулирования и обеспечения режима военного положения.
Опытные инструкторы с богатым боевым опытом будут обучать подопечных тактике по поиску ДРГ противника, вести наблюдение, выявлять и преодолевать инженерные и минно-взрывные заграждения, оказывать первую медицинскую помощь раненым и тому подобное.
На время сборов всем военнообязанными сохраняются рабочие места и заработная плата. Также они получат выплаты от оборонного ведомства за прохождение сборов.
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