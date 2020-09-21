21.09.2020 09:41

ФОТОфакт: сборы теробороны в условиях карантина (АрмияInform)

В Харьковской области стартовали сборы с подразделениями территориальной обороны.



// armyinform.com.ua

Сборы проходят в рамках стратегического командно-штабного учения «Совместные усилия-2020», к ним привлечены сотни военнообязанных среди жителей Харькова и области.

Начались сборы с торжественного принятия Военной присяги на верность украинскому народу военнообязанных, впервые участвующих в учениях.



Во время учений с подразделениями территориальной обороны практически будут отработаны вопросы охраны важных государственных объектов, обеспечение правового режима военного положения, усиление государственной границы, патрулирования и обеспечения режима военного положения.



Опытные инструкторы с богатым боевым опытом будут обучать подопечных тактике по поиску ДРГ противника, вести наблюдение, выявлять и преодолевать инженерные и минно-взрывные заграждения, оказывать первую медицинскую помощь раненым и тому подобное.



На время сборов всем военнообязанными сохраняются рабочие места и заработная плата. Также они получат выплаты от оборонного ведомства за прохождение сборов.