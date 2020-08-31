31.08.2020 13:03

Под Харьковом сбили беспилотник (ФОТО)

В Харьковской области зенитный ракетный полк воздушного командования "Восток" провел обучение с учебными стрельбами



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Военнослужащие зенитного полка усовершенствовали навыки в планировании боевых действий, отражении ударов воздушного противника и ведении боевых действий по прикрытию важных государственных объектов, сообщили в Воздушном командовании "Восток".

Основой планирования служил анализ опыта боевых действий на Востоке. Повышенная слаженность в работе как боевых расчетов, так и штабов подразделений.

Зенитчики отработали элементы организации и ведения общевойскового боя с максимальным приближением условий к реальным боевым действиям. Отдельные вопросы мероприятий по организации прикрытия, наземной обороны и уничтожения БПЛА были отработаны в урбанизированной местности в сложных погодных условиях как днем, так и ночью.

"Зенитные ракетные подразделения провели боевую работу по уничтожению воздушных целей с имитируемыми пусками ракет в различных условиях обстановки. Целями выступили самолеты боевой авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Также боевые расчеты выполнили маскировки стартовых позиций, введение противника в заблуждение, оборудовали инженерные защитные сооружения и развернули передвижную авторемонтной мастерской ", - отметили в командовании, добавив, что также были отработаны вопросы оказания медицинской помощи на поле боя и эвакуация раненых.