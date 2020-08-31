Главная Новости Армия Под Харьковом сбили беспилотник (ФОТО)
31.08.2020  13:03   

Под Харьковом сбили беспилотник (ФОТО)

В Харьковской области зенитный ракетный полк воздушного командования "Восток" провел обучение с учебными стрельбами


://facebook.com

Военнослужащие зенитного полка усовершенствовали навыки в планировании боевых действий, отражении ударов воздушного противника и ведении боевых действий по прикрытию важных государственных объектов, сообщили  в Воздушном командовании "Восток".

Основой планирования служил анализ опыта боевых действий на Востоке. Повышенная слаженность в работе как боевых расчетов, так и штабов подразделений.

Зенитчики отработали элементы организации и ведения общевойскового боя с максимальным приближением условий к реальным боевым действиям. Отдельные вопросы мероприятий по организации прикрытия, наземной обороны и уничтожения БПЛА были отработаны в урбанизированной местности в сложных погодных условиях как днем, так и ночью.

"Зенитные ракетные подразделения провели боевую работу по уничтожению воздушных целей с имитируемыми пусками ракет в различных условиях обстановки. Целями выступили самолеты боевой авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Также боевые расчеты выполнили маскировки стартовых позиций, введение противника в заблуждение, оборудовали инженерные защитные сооружения и развернули передвижную авторемонтной мастерской ", - отметили в командовании, добавив, что также были отработаны вопросы оказания медицинской помощи на поле боя и эвакуация раненых.

 
Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  стрельбы, зенитчики, учения, харьковская, пво
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 Армия Слобожанские бойцы готовятся к соревнованиям на лучший экипаж БТР (ВИДЕО, ФОТО) 05.04 Армия Под Харьковом резервистам выдали стрелковое оружие (ФОТО) 14.09 Армия В Харькове прошли самые масштабные боевые стрельбы для бойцов теробороны (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 