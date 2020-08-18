18.08.2020 14:05

В Харькове трое военных госпитализированы с COVID-19

По состоянию на 18 августа в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 449 человек



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За прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19 среди работников Вооруженных Сил Украины, сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся девять человек, в том числе трое военнослужащих госпитализированы в Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 26 человек, в том числе один военнослужащий и один работник ВСУ в Харьковской области.