В Харькове трое военных госпитализированы с COVID-19

По состоянию на 18 августа в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 449 человек
За прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19 среди работников Вооруженных Сил Украины, сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся девять человек, в том числе трое военнослужащих госпитализированы в Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 26 человек, в том числе один военнослужащий и один работник ВСУ в Харьковской области.
Сегодняшний день может быть связан с понижением общего жизненного тонуса организма, вероятностью травм и обманов.
Утром небо в Харькове - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Без осадков.
18 августа - в этот день была учреждена первая награда в современной Украине, в прошлом веке в этот день из Крыма были депортированы немцы. Православная церковь почитает память мученика Евсигния.
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