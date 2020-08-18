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18.08.2020  14:05   

В Харькове трое военных госпитализированы с COVID-19

По состоянию на 18 августа в Вооруженных Силах Украины на COVID-19 болеет 449 человек


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За прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания COVID-19 среди работников Вооруженных Сил Украины, сообщили в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Из общего количества новых больных в учреждениях здравоохранения находятся девять человек, в том числе трое военнослужащих госпитализированы в Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьков). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 26 человек, в том числе один военнослужащий и один работник ВСУ в Харьковской области.

Источник:   МО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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