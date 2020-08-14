Харьковские курсанты отрабатывают полеты на малых высотах и екстремальных погодных условиях в предгорьях Карпат

На военном аэродроме, что на Прикарпатье, идет подготовка курсантов-выпускников Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Полеты происходят как днем, так и ночью. Пилоты летают и в сложных метеорологических условиях.
Для курсантов программа построена так, чтобы учиться от простого к сложному. В процессе летной практики они уже выполняют полеты на малой высоте. Кроме того, берутся за сложный пилотаж, тренируются на групповую слетанность, перехват воздушных целей в простых и сложных метеорологических условиях.
Бок о бок с курсантами совершенствуют летное мастерство и опытные пилоты. В этой летной смене они отработали проход звеном на предельно малых высотах.
Чтобы такой железная птица за считанные секунды поднялся в небо, нужен качественный обучение технического персонала. Поэтому рабочий день у специалистов начинается задолго до вылета.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
В результате поступления арктической воздушной массы с севера, будет наблюдаться прохладная погода без существенных осадков.
14 августа православные отмечают первый Спас.
влажность:
давление:
ветер: