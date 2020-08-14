14.08.2020 12:58

Харьковские курсанты отрабатывают полеты на малых высотах и екстремальных погодных условиях в предгорьях Карпат

На военном аэродроме, что на Прикарпатье, идет подготовка курсантов-выпускников Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.



://mil.gov.ua

Полеты происходят как днем, так и ночью. Пилоты летают и в сложных метеорологических условиях.

Для курсантов программа построена так, чтобы учиться от простого к сложному. В процессе летной практики они уже выполняют полеты на малой высоте. Кроме того, берутся за сложный пилотаж, тренируются на групповую слетанность, перехват воздушных целей в простых и сложных метеорологических условиях.

Бок о бок с курсантами совершенствуют летное мастерство и опытные пилоты. В этой летной смене они отработали проход звеном на предельно малых высотах.

Чтобы такой железная птица за считанные секунды поднялся в небо, нужен качественный обучение технического персонала. Поэтому рабочий день у специалистов начинается задолго до вылета.