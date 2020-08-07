07.08.2020 16:52

Харьковское небо расчертили альбатросы под управлением курсантов-новичков (ФОТО)

Курсанты-летчики Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба оттачивают мастерство в небе над первой столицей.



// mil.gov.ua

В рамках нынешней летной практики на базе одной из учебных авиационных бригад, на Харьковщине, продолжаются полеты курсантов летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

На военных самолетах типа Л-39 «Альбатрос» третьекурсники выполняют полеты по кругу и двумя разворотами на 180 градусов, полеты в зону на простой и сложный пилотаж, а также маршруту на средней высоте. Сейчас их налет во время летной практики составляет более 23 часов из запланированных 50. Следует добавить, что подавляющее большинство курсантов-летчиков уже выполнила первые самостоятельные вылеты.

Также более 21 час нальотного времени из предусмотренных 30 провели в небе четвертокурсники ХНУПС, которые в ипостаси помощника командира экипажа улучшают летное мастерство на самолете Ан-26.

Кроме этого, аэродромный обучение проходят курсанты-вертолетчики 4 и 3 курсов, которые выполняют полеты на вертолетах типа Ми-8 и Ми-2 соответственно. Вместе с летчиками-инструкторами они отрабатывают полеты в зону на малой и предельно малой высоте, полеты кругом и зависания.

По словам командования учебной авиационной бригады, четвертокурсники-вертолетчики имеют налетать и записать на свой счет еще по 10:00 времени, а их младшие товарищи - по 30 часов.