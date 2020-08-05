05.08.2020 15:51

Уроженец Харьковщины получил тюремный срок за побег с боевого задания

Суд назначил дизертиру-контрактнику, который сбежал из воинской части, реальное наказание в виде лишения свободы.



://facebook.com

Мужчина самовольно покинул район выполнения боевой задачи в феврале и не возвращался до июня, говорится в приговоре Волновахского районного суда Донецкой области.

Обвиняемый - ранее дважды судимый уроженец Харьковской области, проходящий военную службу по контракту в части А4165 в должности водителя-электрика.

Установлено, что обвиняемый 13 февраля 2019 самовольно оставил место службы - район выполнения боевой задачи вблизи с. Чермалык Волновахского района Донецкой области, и к 10 июня 2019 на службу не возвращался.

Суд признал солдата виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырех лет и семи месяцев лишения свободы, объединив с наказанием, которое было назначено Дружковским городским судом Донецкой области 5 декабря 2019 года.