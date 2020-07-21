Главная Новости Армия Дозор-Б, разработанный харьковским КБ, принят на вооружение ВСУ
21.07.2020  09:29   

Дозор-Б, разработанный харьковским КБ, принят на вооружение ВСУ

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение тактическую бронированную боевую машину «Дозор-Б» разработки харьковского КБ им. Морозова. Теперь она готова к серийному производству.


//ukroboronprom.com.ua

Соответствующий Приказ Министерства обороны Украины №245 был издан 3 июля 2020, сообщили в Укроборонпроме.

«Тактическая боевая колесная машина «Дозор-Б» была разработана с нуля специалистами Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова. Над ее созданием работал Восток и Запад вместе - конструировали в Харькове, изготавливали во Львове», - рассказал директор Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозова Яков Мормиль.

В июне 2016-го на основе конструкторской документации ХКБМ специалисты Львовского бронетанкового завода изготовили первую партию из 10 единиц машин «Дозор-Б» и передали их в Вооруженные силы Украины для подконтрольной эксплуатации. После этого доработками и улучшением технических характеристик машины уже занимались харьковские конструкторы, рассказал директор ХКБМ.

«Специалисты ХКБМ постоянно улучшали характеристики этой машины, учитывая замечания и предложения, высказанные в ходе проведения государственных испытаний и подконтрольной эксплуатации. Все это делалось на деньги предприятия. Мы изготовили новые узлы для «Дозора», которые с положительными результатами прошли все стендовые и ходовые испытания. Последние изменения в рабочей конструкторской документации мы внесли в 2020 году», - отметил Яков Мормиль.

По словам директора, пока ХКБМ приступил к подготовке производства для изготовления на собственных мощностях первого образца «Дозор-Б». После проведения квалификационных испытаний харьковское предприятие, как и Львовский бронетанковый завод, сможет самостоятельно серийно изготавливать «Дозоры».

Справка. Тактическая боевая колесная машина «Дозор-Б» – полноприводная бронированная машина с колесной формулой 4х4. Созданная, как многоцелевой защищен транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн. Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях. В зависимости от назначения предполагается различное исполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие специальные машины.

Источник:   Укроборонпром
 Тэги:  дозор, укроборонпром, харьков, кб морозова
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.08 Армия Пропавший "Дозор": Минобороны закупило в Польше харьковскую разработку (ВИДЕО) 07.12 Армия «Дозор» полностью готов к бою – «Укроборонпром» 24.07 Экономика и промышленность Львовский завод начал выпускать харьковские БТРы (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 