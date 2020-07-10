10.07.2020 17:48

Харьковские вертолетчики впервые за 12 лет полетели на островом Змеиный

Теперь Ми-8 могут доставлять людей и грузы на отдаленную погранзаставу.



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Пограничники из Харьковской отдельной авиационной эскадрильи впервые за 12 лет приземлились на вертолете на остров Змеиный. Об этом рассказали в ГПСУ.

Вчера силовики совершили перелет по маршруту "Одесса - остров Змеиный - Вилково - Одесса". Во время полета стражи границы осмотрели акваторию площадью около 2400 квадратных километров.

"Этот полет стал знаковым, ведь вертолеты пограничников уже 12 лет не летали на Змеиный. Отныне два экипажа вертолетов Ми-8 получили допуски для полетов над морем. А модернизация винтокрылых машин позволила сделать такие полеты безопасными. Поэтому отныне экипажи и вертолеты готовы, в случае необходимости провести воздушный мониторинг, доставить на остров грузы или персонал, провести медицинскую эвакуацию", - рассказали в Госпрогранслужбе.