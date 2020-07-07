МОН просит отсрочить призыв на фоне массового получения повесток абитуриентами

В Министерстве образования и науки просят Минобороны отсрочить весенний призыв, который ранее перенесли на май-июль, для выпускников 2020 года. Военкоматы не согласны с тем, что юноши в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основной причиной этого стало то, что ребята, которым сейчас 18-19 лет, начали массово получать повестки.
«Важно, что пунктом 5 документа (распоряжение Кабмина от 26 февраля о переносе призыва - ред.) предусмотрено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением », - говорится в сообщении пресс-службы.
В МОН отметили, что в ведомство по этому вопросу обращаются родители абитуриентов, поскольку начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля.
«Для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом в Минобороны с просьбой урегулировать вопрос предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва», - говорится в сообщении.
Напомним, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский издал указ 103/2020, согласно которому весенний призыв состоится в мае-июле 2020 вместо апреля-июня.
Ранее сообщалось о том, что введение в Украине карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 не повлияет на срок службы солдат-срочников.
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