07.07.2020 15:51

МОН просит отсрочить призыв на фоне массового получения повесток абитуриентами

В Министерстве образования и науки просят Минобороны отсрочить весенний призыв, который ранее перенесли на май-июль, для выпускников 2020 года. Военкоматы не согласны с тем, что юноши в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию.



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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной причиной этого стало то, что ребята, которым сейчас 18-19 лет, начали массово получать повестки.

«Важно, что пунктом 5 документа (распоряжение Кабмина от 26 февраля о переносе призыва - ред.) предусмотрено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением », - говорится в сообщении пресс-службы.

В МОН отметили, что в ведомство по этому вопросу обращаются родители абитуриентов, поскольку начало вступительной кампании перенесено на август, а весенний призыв продлен до конца июля.

«Для того, чтобы обеспечить возможность для лиц призывного возраста стать студентами вузов, МОН обратилось с письмом в Минобороны с просьбой урегулировать вопрос предоставления выпускникам отсрочки от весеннего призыва», - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский издал указ 103/2020, согласно которому весенний призыв состоится в мае-июле 2020 вместо апреля-июня.

Ранее сообщалось о том, что введение в Украине карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 не повлияет на срок службы солдат-срочников.