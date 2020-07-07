На армейских соревнованиях Харьков представили немец и три бельгийца (ФОТО)

В 5 Слобожанской бригаде НГУ на первенство части соревновались кинологи и их четвероногие напарники.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажность:
давление:
ветер: