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07.07.2020  15:25   

На армейских соревнованиях Харьков представили немец и три бельгийца (ФОТО)

В 5 Слобожанской бригаде НГУ на первенство части соревновались кинологи и их четвероногие напарники.


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В соревнованиях приняли участие четверо военнослужащих кинологических групп воинской части, демонстрируя результаты работы по обучению и дрессировке лучших служебных собак подразделения - за призовые места боролись 3 бельгийских и 1 немецкая овчарка.
 
В течение соревнований кинологи соревновались в преодолении полосы препятствий, выполнении комплекса упражнений общей и специальной подготовки розыскных собак (поиск по следу, выборка вещи, выборка ассистента) и в задержании условного правонарушителя.
 
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
 
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