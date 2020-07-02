02.07.2020 17:27

Призывников и контрактников будут обучать наступлению в городских условиях - генерал Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в армии сейчас много внимания уделяют подготовке бойцов к наступательным действиям, в частности в городских условиях.



://armyinform.com.ua

Об этом он рассказал, в четверг, 2 июля, в интервью АрмияИnform.

"Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За 6 лет мы научились хорошо обороняться. Войско должно быть обученным и наступать днем ​​и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовлена к разному развитию событий ... ", - сказал Хомчак.

Он добавил, что отвечает за боеспособность войска, за его развитие и готовность правильно реагировать на вызовы современности.

" Напомню: для повышения оперативных и боевых возможностей наших подразделений с 2015 года в Украине действуют тренировочные миссии ведущих стран мира. Сейчас их развернуто четыре - американская, британская, канадская и литовская. Инструкторы от еще пяти стран осуществляют подготовку личного состава украинской армии.

В частности, с участием инструкторов из США подготовлено 13 батальонов и три бригады. В период 2015-2019 годов с участием британских инструкторов (операция «Орбитал». - Авт .) Подготовлено более 17 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и более 17 000 наших военных подготовлено с участием канадских инструкторов (операция «Юнифайер». - Авт .). Литовская же тренировочная миссия помогает готовить личный состав Сил специальных операций и механизированных, десантно-штурмовых подразделений, а также снайперов.

Эта поддержка наших зарубежных партнеров сверхважная. При этом следует помнить, что сильное войско - это всегда серьезный аргумент в ходе переговоров", - отметил генерал-полковник.