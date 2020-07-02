На харьковские улицы выехала бронетехника (ФОТО)

Минипарад состоял из 4 бронемашин, которые ХКБМ им. Морозова передало Минобороны, оснастив их новейшим вооружением.
Еще 4 новых БТР-4Е передало Министерству обороны Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова. Поставка осуществляется в рамках разблокированного контракта. Все БТР оснащены пулеметами производства киевского завода "Маяк".
На сегодня в рамках контракта уже передано 37 из 45 законтрактованных БТР-4Е. "Укроборонпром" намерен уже в ближайшее время полностью выполнить этот контракт.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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