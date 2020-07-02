02.07.2020 16:40

На харьковские улицы выехала бронетехника (ФОТО)

Минипарад состоял из 4 бронемашин, которые ХКБМ им. Морозова передало Минобороны, оснастив их новейшим вооружением.



// autoconsulting

Еще 4 новых БТР-4Е передало Министерству обороны Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова. Поставка осуществляется в рамках разблокированного контракта. Все БТР оснащены пулеметами производства киевского завода "Маяк".

На сегодня в рамках контракта уже передано 37 из 45 законтрактованных БТР-4Е. "Укроборонпром" намерен уже в ближайшее время полностью выполнить этот контракт.