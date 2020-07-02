Главная Новости Армия На харьковские улицы выехала бронетехника (ФОТО)
02.07.2020  16:40   

На харьковские улицы выехала бронетехника (ФОТО)

Минипарад состоял из 4 бронемашин, которые ХКБМ им. Морозова передало Минобороны, оснастив их новейшим вооружением.


// autoconsulting

Еще 4 новых БТР-4Е передало Министерству обороны Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова. Поставка осуществляется в рамках разблокированного контракта. Все БТР оснащены пулеметами производства киевского завода "Маяк".

На сегодня в рамках контракта уже передано 37 из 45 законтрактованных БТР-4Е. "Укроборонпром" намерен уже в ближайшее время полностью выполнить этот контракт.

Источник:   autoconsulting
 Тэги:  бтр, харьков, конструктор, оборонпром, морозова
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.01 Армия Скандал завершили расстрелом из пулемета под прицелом телекамер (ФОТО,ВИДЕО) 29.01 Армия Под Харьковом испытают броню БТР-4, вокруг которой не утихают скандалы 24.12 Армия Харьковские оружейники изготовили и сдали дюжину бронированных машин в рамках скандального заказа Укрооборонпрома
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 