Харьковские курсанты-летчики защищают дипломы на английском

Защита дипломов на иностранном языке – необязательное требование, но такое решение было принято самими курсантами.
Все выпускники Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба защищают дипломы на английском. Защита дипломов на иностранном языке – необязательное требование, но такое решение было принято самими курсантами выпускного курса. Об этом сообщает пресс-служба университета.
– Знать английский – это круто, полезно в жизни и является залогом продвижения по служебной лестнице, – считает выпускница Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба старший солдат Мария Азизова.
В университете сообщают, что курсантская команда заняла первое место во Втором национальном оборонном хакатоне TIDE Hackathon 2019, организованном Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine при поддержке НАТО. 16-20 февраля этого года команда университета приняла участие в TIDE Hackathon 2020 в немецком городе Мюнхен и продемонстрировала хорошие знания по программированию НАТО. В обоих случаях курсанты свободно общались на английском и смогли перенять опыт у зарубежных коллег.
Напомним, что представители Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приняли участие в в праздновании 100-летия со дня рождения легендарного летчика. Праздничные мероприятия прошли на родине легендарного летчика, в селе Ображевка и в городе Шостка Черниговкой области.
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