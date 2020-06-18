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18.06.2020  10:38   

Харьковские курсанты-летчики защищают дипломы на английском

Защита дипломов на иностранном языке – необязательное требование, но такое решение было принято самими курсантами.


://objectiv.tv

Все выпускники Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба защищают дипломы на английском. Защита дипломов на иностранном языке – необязательное требование, но такое решение было принято самими курсантами выпускного курса. Об этом сообщает пресс-служба университета.

– Знать английский – это круто, полезно в жизни и является залогом продвижения по служебной лестнице, – считает выпускница Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба старший солдат Мария Азизова.

В университете сообщают, что курсантская команда  заняла первое место во Втором национальном оборонном хакатоне TIDE Hackathon 2019, организованном Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine при поддержке НАТО. 16-20 февраля этого года команда университета приняла участие в TIDE Hackathon 2020 в немецком городе Мюнхен и продемонстрировала хорошие знания по программированию НАТО. В обоих случаях курсанты свободно общались на английском и смогли перенять опыт у зарубежных коллег.

Напомним, что представители Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба приняли участие в в праздновании 100-летия со дня рождения легендарного летчика. Праздничные мероприятия прошли на родине легендарного летчика, в селе Ображевка и в городе Шостка Черниговкой области.

 
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  курсанты, летчики, кожедуб, харьков, экзамен
 
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