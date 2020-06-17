Харьковчане на нужды армии заплатили до полумиллиарда грн военного сбора

по сравнению с аналогичным периодом 2019 поступления выросли на 4,9 млн. грн (на 1,1%).
Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГПС Украины в Харьковской области со ссылкой на руководителя налоговой службы области Артема Ефремова, по сравнению с аналогичным периодом 2019 поступления выросли на 4900000 грн (на 1,1%).
В мае текущего года плательщики перечислили 82 млн грн военного сбора.
Напомним, что военный сбор удерживается по ставке 1,5% с суммы дохода, являются объектом налогообложения.
Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.
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