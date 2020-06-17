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17.06.2020  11:48   

Харьковчане на нужды армии заплатили до полумиллиарда грн военного сбора

по сравнению с аналогичным периодом 2019 поступления выросли на 4,9 млн. грн (на 1,1%).


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Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГПС Украины в Харьковской области со ссылкой на руководителя налоговой службы области Артема Ефремова, по сравнению с аналогичным периодом 2019 поступления выросли на 4900000 грн (на 1,1%).

В мае текущего года плательщики перечислили 82 млн грн военного сбора.

Напомним, что военный сбор удерживается по ставке 1,5% с суммы дохода, являются объектом налогообложения.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  харьков, налоги, заработная, военный сбор
 
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