В Харьковском гарнизоне определили лучшую футбольную команду (ФОТО)

Военнослужащие различных силовых ведомств Харьковского гарнизона приняли участие в традиционных соревнованиях по футзалу, посвященных 100-летию со дня рождения самого результативного летчика-истребителя Второй мировой - Ивана Кожедуба.
В этом году за звание чемпионов гарнизона соревновались команды Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, Национальной академии Национальной гвардии Украины, учебно-авиационной бригады из Чугуева «Авиатор», отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко «Пехота», а также объединенная команда из воинов двух частей противовоздушной обороны Харьковского гарнизона.
В ходе ожесточенных спортивных баталий в спортзале ХНУПСу победу одержала команда Национальной академии Национальной гвардии Украины. Второе место заняла команда «Авиатор». А третье - получила команда Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Также судьи соревнований определили лучших игроков турнира.
Так, самым результативным стал лейтенант Евгений Кирпенко - форвард команды «Авиатор». Лучшим вратарем признан солдата Александра Петренко, который защищал ворота команды Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Кубки и медали победителям вручил начальник Харьковского гарнизона генерал-майор Александр Туринский.
- Все участники соревнований по футзалу среди воинов нашего гарнизона продемонстрировали отличную физическую подготовку, - говорит начальник Харьковского гарнизона. - Ваша жажда победы - является признаком настоящих воинов.
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