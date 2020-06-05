05.06.2020 16:58

Ни карантин и плохое самочувствие призывников не сорвут планы - комментарии военкомов

Призыв 2020: в военкоматах обеспокоены здоровьем молодежи и ожидают от парламентариев увеличение штрафов за уклонение от призыва



://armyinform.com.ua

На Харьковщине продолжается призывная кампания «Весна-2020». В связи с эпидемиологической ситуацией в Украине в этом году призыв на срочную службу был перенесен с апреля-июня на май-июль. Однако, как уверяет командование Харьковского областного военного комиссариата, такие изменения в организации нынешней кампании отнюдь не повлияют на качество отбора призывников.

К примеру, Лозовский объединенный городской военный комиссариат, на Харьковщине уже отобрал 80 процентов лиц, из необходимых на призыв в этом сезоне. Офицеры военкомата предполагают, что количество желающих служить и отобранных по состоянию здоровья значительно превышать план на отправку призывников в войска от города.

- Да, у нас существуют типичные для всех военкоматов проблемы, но мы их постепенно решаем, - рассказывает военный комиссар Лозовского объединенного городского военного комиссариата подполковник Артем Требесов. - Наибольшее беспокойство вызывает состояние здоровья призывников. Большое количество молодежи имеет хронические заболевания, о которых они сами узнают только во время прохождения медицинской комиссии. Преимущественно это патология зрения и сердечно-сосудистые проблемы. Всего в этом году около 25 процентов призывников были «списаны» по состоянию здоровья.

По словам офицера, нередки остаются и случаи неявки в военкомат призывников. Адресный обход офицеров дает мало результатов. Часто граждане даже не открывают двери своих домов, когда с повестками приходят представители военкомата. Сейчас к административной ответственности уже привлечены 11 «ухилянтив».

В прошлом году в суд было направлено 13 подозрений по статье 335 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва на срочную службу». По решению суда уже 8 человек получили наказание в виде ограничения свободы от 1 до 1,5 лет условно. Также в 2019 году 22 юноши были привлечены к административной ответственности.

- Сейчас штрафы за неявку в военкомат - символические. Если призывник не явился в военкомат без уважительных причин, его ожидает штраф всего 85-119 гривен, а за повторное правонарушение - 255 гривен. Такие штрафы уже никого не пугают, - отметил подполковник Артем Требесов. - Уверен, что законопроект об усилении ответственности за неявку в военкомат и за уклонение от военной службы изменит нынешнюю ситуацию. Количество «ухилянтив» непременно уменьшится.

- Юношам и их родителям нечего бояться. Ведь армия за последние годы очень изменилась к лучшему. В район проведения операции Объединенных сил срочников не отправляйте. Перед военнослужащими открывается немало перспектив: стабильная работа, образование и т.д., - рассказал офицер.