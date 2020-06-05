05.06.2020 16:25

В небе над Харьковом польские парашюты испытал генерал-майор с подчиненными (ФОТО, ВИДЕО)

На базе одной из учебно-авиационных бригад первокурсники летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба совершили свой первый в жизни прыжок с парашютом.



://armyinform.com.ua

Перед практикой курсанты прошли необходимое теоретическое обучение, наземный тренинг и инструктаж, а также подготовку на тренажерах, сообщает АрмияInform.

Чтобы подбодрить курсантов, начальник университета генерал-майор Александр Туринский и его заместитель по летной подготовке генерал-майор Игорь Черепенько выполнили прыжок вместе с ними.

- Сегодня очень ответственный и трогательный момент в вашей жизни - вы выполните свой первый прыжок с парашютом. В будущем еще не раз будете совершенствовать свое мастерство, но первый - навсегда останется в памяти, - обратился с напутственным словом к первокурсникам генерал-майор Александр Туринский.