В небе над Харьковом польские парашюты испытал генерал-майор с подчиненными (ФОТО, ВИДЕО)

На базе одной из учебно-авиационных бригад первокурсники летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба совершили свой первый в жизни прыжок с парашютом.
Перед практикой курсанты прошли необходимое теоретическое обучение, наземный тренинг и инструктаж, а также подготовку на тренажерах, сообщает АрмияInform.
Чтобы подбодрить курсантов, начальник университета генерал-майор Александр Туринский и его заместитель по летной подготовке генерал-майор Игорь Черепенько выполнили прыжок вместе с ними.
Следует отметить, что учебно-тренировочные прыжки совершались с вертолета Ми-8 на высоте 600 метров. Использовались парашюты польского производства Dedal AD-95 серии 3, которые недавно были приняты на вооружение украинской армией. Они могут выдерживать вес до 185 килограммов и позволяют выполнять снижение с минимальной возможной скоростью - около 4 м / с.
- Я выполнил свой первый прыжок с парашютом. Ощущения были невероятно захватывающие. Считаю, что при выборе профессии я сделал верный выбор, - поделился своими впечатлениями курсант I курса Александр.
После подведения итогов генерал-майор Александр Туринский поздравил первокурсников с их первым удачным прыжком и пожелал только мягких приземлений.
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