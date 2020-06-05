Главная Новости Армия В небе над Харьковом польские парашюты испытал генерал-майор с подчиненными (ФОТО, ВИДЕО)
05.06.2020  16:25   

В небе над Харьковом польские парашюты испытал генерал-майор с подчиненными (ФОТО, ВИДЕО)

На базе одной из учебно-авиационных бригад первокурсники летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба совершили свой первый в жизни прыжок с парашютом.


://armyinform.com.ua

Перед практикой курсанты прошли необходимое теоретическое обучение, наземный тренинг и инструктаж, а также подготовку на тренажерах, сообщает АрмияInform.

Чтобы подбодрить курсантов, начальник университета генерал-майор Александр Туринский и его заместитель по летной подготовке генерал-майор Игорь Черепенько выполнили прыжок вместе с ними.

- Сегодня очень ответственный и трогательный момент в вашей жизни - вы выполните свой первый прыжок с парашютом. В будущем еще не раз будете совершенствовать свое мастерство, но первый - навсегда останется в памяти, - обратился с напутственным словом к первокурсникам генерал-майор Александр Туринский.

Следует отметить, что учебно-тренировочные прыжки совершались с вертолета Ми-8 на высоте 600 метров. Использовались парашюты польского производства Dedal AD-95 серии 3, которые недавно были приняты на вооружение украинской армией. Они могут выдерживать вес до 185 килограммов и позволяют выполнять снижение с минимальной возможной скоростью - около 4 м / с.

- Я выполнил свой первый прыжок с парашютом. Ощущения были невероятно захватывающие. Считаю, что при выборе профессии я сделал верный выбор, - поделился своими впечатлениями курсант I курса Александр.

После подведения итогов генерал-майор Александр Туринский поздравил первокурсников с их первым удачным прыжком и пожелал только мягких приземлений.

  

 

 

Источник:   Армия информ
 Тэги:  армия, парашют, харьков, курсант, небо
 
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