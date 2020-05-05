05.05.2020 14:31

Загулявшего на Новый год дезертира-контрактника предали суду

Суд учел тот факт, что контрактник является участником боевых действий и смягчил приговор.



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На суде свой поступок харьковский солдат объяснил тем, что руководство части не отпускали его в отпуск.

Об этом говорится в приговоре Новоайдарского районного суда Луганской области.

Обвиняемый - уроженец Купянска Харьковской области.

Установлено, что солдат проходил службу по контракту в воинской части А1302, которая дислоцировалась в поселке Крымское Новоайдарского района. 23 декабря 2019 человек самовольно оставил часть. Его разоблачили 23 января 2020, возвращаться на службу он не планировал.

На суде свой поступок солдат объяснил тем, что его не отпускали в отпуск. Дома он ухаживал за больной матерью.

Суд при вынесении приговора учел, что человек является участником боевых действий.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком в один год.