Нацгвардия официально подтвердила заболевания срочника COVID-19 в Харькове (ВИДЕО)

Одновременно с подтверждением информации о переносе призыва на срочную службу болезнь подтвердили у первого харьковского срочника.
Об этом сообщил пресс-офицер Восточного регионального управления Нацгвардии Дмитрий Образцов.
По его сведениям, 9 апреля у военнослужащего срочной службы военной части 3017 во время медицинского осмотра было выявлено высокую температуру. Его доставили в госпиталь Государственного учреждения "Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Харьковской области", где проведен экспресс-тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.
Для продолжения лечения с диагнозом пневмония военнослужащий был направлен в коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Областная клиническая инфекционная больница", где находится на лечении по настоящее время. 14 апреля в связи с наличием клинических признаков коронавирусной болезни ему был проведен тест ПЦР.
15 апреля поступил результат теста, который подтвердил наличие у больного COVID-19. Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. В части проводятся мероприятия согласно протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения.
Болезнь срочника не повлияла на общую боеспособность гвардейцев.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Ночью и утром дождь, мокрый снег, местами по области обильные осадки, днем небольшие осадки. Облачная погода продержится весь день.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
влажность:
давление:
ветер: