15.04.2020 14:41

Нацгвардия официально подтвердила заболевания срочника COVID-19 в Харькове (ВИДЕО)

Одновременно с подтверждением информации о переносе призыва на срочную службу болезнь подтвердили у первого харьковского срочника.



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Об этом сообщил пресс-офицер Восточного регионального управления Нацгвардии Дмитрий Образцов.

По его сведениям, 9 апреля у военнослужащего срочной службы военной части 3017 во время медицинского осмотра было выявлено высокую температуру. Его доставили в госпиталь Государственного учреждения "Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Харьковской области", где проведен экспресс-тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.

Для продолжения лечения с диагнозом пневмония военнослужащий был направлен в коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Областная клиническая инфекционная больница", где находится на лечении по настоящее время. 14 апреля в связи с наличием клинических признаков коронавирусной болезни ему был проведен тест ПЦР.

15 апреля поступил результат теста, который подтвердил наличие у больного COVID-19. Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. В части проводятся мероприятия согласно протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения.

Болезнь срочника не повлияла на общую боеспособность гвардейцев.