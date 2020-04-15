Кабмин перенес на лето сроки призыва на срочную службу

Одним из первых решения правительства 15 апреля стало перенос из-за коронавируса призыва на срочную военную службу.
Во исполнение Указа Президента Украины от 23 марта 2020 № 103/2020, Кабинет Министров Украины перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года, сообщает Правительственный портал.
Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 15 апреля.
В то же время численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными.
Так, в мае-июле 2020 году до Вооруженных Сил Украины и других военных формирований будет призвано 16 000 460 человек. В частности, ряды Вооруженных Сил пополнят 9000, Нацгвардии - 5000 460, Госпогранслужбы - 1000 300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан Украины.
Это решение Правительства обеспечит выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу.
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