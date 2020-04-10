10.04.2020 12:47

Главком Зеленский продлил срок службы контрактников на пол года и избавляется от «самозваных» полковников

Президент внес изменения в положение о военной службе.



Фото: Владимир Зеленский (Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами военной службы в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в указе президента.

В частности, для военнослужащих, принятых на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации в момента введения военного положения или объявления демобилизации на срок шесть месяцев, военная служба по контракту может быть продлена по новому контракту на шесть месяцев.

Решение о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом Украины.

В особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Военнослужащие, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе и при необходимости Вооруженных сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет.