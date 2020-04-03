Харьковские курсанты приступили к поиску мин «под прицелом» видеокамер профильного министерства (ВИДЕО)

На фоне практически ежедневного разминирования харьковскими взрывотехниками мин времен Второй мировой, харьковские курсанты приступили к практическому обучению минному.
В учебно-тренировочном комплексе Военного института танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» продолжаются практические занятия с курсантами. Будущие танкисты учатся порядка действий при проверке местности на наличие мин и взрывоопасных предметов.
Изучение тактических приемов и методики разведки местности по выявлению, обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов проводится с учетом опыта ООС / АТО и с использованием имитационных средств, воспроизводят условия, приближенные к боевым.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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