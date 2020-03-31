31.03.2020 14:32

Коронавирус не стал помехой харьковским оружейникам (ВИДЕО)

Харьковский бронетанковый завод передал для нужд Вооруженных Сил Украины очередную партию модернизированных танков



// mil.gov.ua

На днях Государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод», которое входит в состав ГК «Укроборонпром», передало для нужд Вооруженных Сил Украины 13 единиц модернизированной техники.

Танкоремонтники модернизировали и передали военным 10 танков Т-80БВ и 3 танка Т-64БВ образца 2017 года, который является основной боевой машиной наших бронетанковых подразделений.

Всего же в настоящее время «Харьковский бронетанковый завод» изготовил 250 модернизированных боевых машин - 162 танка Т-64БВ образца 2017 года и 88 танков Т-80БВ.

Справка. Модернизированный специалистами завода танк Т-64БВ образца 2017 года является основной боевой машиной бронетанковых подразделений Вооруженных Сил Украины.

При модернизации он получил расширенные боевые возможности за счет тепловизионного прицела, нового усовершенствованного динамической защиты, новой цифровой радиостанции, современных ночных приборов наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, системы информационного оповещения аварийной ситуации, телевизионной системы наблюдения за окружающей средой, а также средств спутниковой навигации.

Модернизированный на ГП «ХБТЗ» танк Т-80БВ, получил аналогичные улучшения.

Новое оснащение Т-80БВ значительно усиливает боевые характеристики машины. Новая система навигации позволяет в режиме «онлайн» обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командиру взвода к руководству всей боевой операцией. Новый динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа «ударное ядро». При этом устанавливается он в штатные контейнеры динамической защиты.

Прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях без применения инфракрасных прожекторов.

В броню установлено и систему информационного оповещения аварийной ситуации. Она сигнализирует об опасности в системах танка еще до выхода их из строя. Это позволяет экипажу своевременно принять меры для устранения проблемы. Отныне удобнее управлять машиной и механику-водителю, так современная телевизионная система наблюдения за окружающей средой позволяет ему видеть ситуацию у машины через встроенный монитор. Так он сможет гораздо эффективнее выполнять сложные маневры.