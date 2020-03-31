Из-за продления карантина снова перенесен осенний призыв

31.03.2020 09:01

Очередной призыв на срочную военную службу перенесен на май-июль 2020 года.

Соответствующие изменения внесены Указом Президента Украины от 23 марта 2020 года № 103/2020.

«С целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, во время выполнения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу, на выполнение Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», введенного в действие Указом Президента Украины от 13 марта 2020 года № 87/2020, перенесены сроки очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль 2020 года, соответствующие изменения внесены Указом Президента Украины от 23 марта 2020 года № 103/2020», - сообщают на Правительственном портале.

С изданием упомянутого указа работа «горячей линии» «ПРИЗЫВ, ВЕСНА - 2020» на базе call-центра Министерства обороны Украины потеряла свою актуальность.

Проведение разъяснительной работы и информирования граждан Украины с целью донесения актуальной информации и предоставления профессиональных разъяснений гражданам по вопросам организации и проведения призывной кампании «ПРИЗЫВ, ВЕСНА - 2020» будет осуществляться через «горячие линии» call-центра Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (тел. 0 800 500 410) и Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (тел. 0 800 500 051, (044) 226 23 60).