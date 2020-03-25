В Харькове удвоили количество военных патрулей (ВИДЕО)

С 22 марта воины Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка перешли на усиленный режим патрулирования в гарнизоне и приняли ряд других мер для контроля за выполнением армейцами правил по предотвращению распространения инфекционных заболеваний, в том числе, COVID-19.
Так, недавно вдвое увеличено количество патрулей ВСП, целенаправленно проводится превентивная работа с защитниками Украины относительно соблюдения ими правил личной гигиены за пределами воинских частей. Также контролируется перемещение воинов в городе в средствах индивидуальной защиты.
Как рассказал начальник Харьковского зонального отдела ВСП полковник Александр Леонченко, военные патрули несут службу вместе с сотрудниками Национальной полиции.
По-прежнему патрульные следят за порядком возле автомобильных и железнодорожных вокзалов, Военно-медицинского клинического центра Северного региона, вокруг крупных учебных заведений оборонного ведомства и тому подобное. Дополнительные же патрули, оснащенные автотранспортом, постоянно меняют маршруты, исходя из текущей обстановки.
Если патруль выявляет военнослужащего с явными признаками вирусной болезни, то принимает немедленные меры по его доставке к месту осмотра медицинским работником.
- С первых дней введения в гарнизоне карантина мы постоянно контактируем со всеми региональными подразделениями правоохранительных ведомств Украины, - говорит начальник Харьковского зонального отдела ВСП полковник Александр Леонченко. - Чтобы улучшить результаты работы, наши патрули несут службу вместе с сотрудниками Национальной полиции. Также постоянно следим и доводим до подчиненных изменения в эпидемической ситуации, чтобы иметь возможность быстро отреагировать на различные вызовы.
Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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