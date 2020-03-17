Главная Новости Армия На Харковщине из-за карантина переносится призыв на срочную военную службу с апреля на май-июнь.
17.03.2020  15:24   

На Харковщине из-за карантина переносится призыв на срочную военную службу с апреля на май-июнь.

Об этом сообщил Харьковский областной военком Юрий Калгушкин.


://vecherniy.kharkov.ua

Сейчас нами отрабатываются предложения о перенесении сроков призыва  на срочную военную службу  на май-июнь. Отправки в военные части должны были начаться где-то с 7 апреля, а теперь они будут в мае-июне. Это во-первых, — рассказал харьковский военком.

А во-вторых, юношей, подлежащих весеннему призыву до 3 апреля не будут вызывать в военкоматы. 

— Приостанавливаем мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с  вызовом призывников на призывные участки и областных сборных пунктов, — сообщил Юрий Калгушкин. 

—  То есть, сейчас мы их вызываем в военкоматы, а теперь вызывать не будем – будем пока изучать их личные дела до 3 апреля, как этого требует Кабинет министров Украины.

А с 3 апреля начнем оповещение и вызовы их в военные комиссариаты, прохождение  медицинского осмотра.

А уже в мае и июне будем отправлять а военные части Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Мы информируем глав призывных комиссий, начиная с областной и заканчивая районными, городскими об ограничении проведения этих мероприятий.

Источник:   ВХ
 Тэги:  карантин, призыв, харьков, военкомат, срочная
 
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