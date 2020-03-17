На Харковщине из-за карантина переносится призыв на срочную военную службу с апреля на май-июнь.

Об этом сообщил Харьковский областной военком Юрий Калгушкин.
Сейчас нами отрабатываются предложения о перенесении сроков призыва на срочную военную службу на май-июнь. Отправки в военные части должны были начаться где-то с 7 апреля, а теперь они будут в мае-июне. Это во-первых, — рассказал харьковский военком.
А во-вторых, юношей, подлежащих весеннему призыву до 3 апреля не будут вызывать в военкоматы.
— Приостанавливаем мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областных сборных пунктов, — сообщил Юрий Калгушкин.
— То есть, сейчас мы их вызываем в военкоматы, а теперь вызывать не будем – будем пока изучать их личные дела до 3 апреля, как этого требует Кабинет министров Украины.
А с 3 апреля начнем оповещение и вызовы их в военные комиссариаты, прохождение медицинского осмотра.
А уже в мае и июне будем отправлять а военные части Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Мы информируем глав призывных комиссий, начиная с областной и заканчивая районными, городскими об ограничении проведения этих мероприятий.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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