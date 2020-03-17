17.03.2020 12:48

Под эгидой военкомата в Харькове собирают ополченцев территориальной обороны

Руководство бригадой считает, что его подразделение особо мотивировано для решения поставленных задач.



://vecherniy.kharkov.ua/

Об этом рассказал в программе «Точка зрения» на местном телеканале командир бригады территориальной обороны Харьковского областного военкомата подполковник Игорь Кифоренко.



— Давайте вспомним, как два года назад бригада территориальной обороны только создавалась…



— В 2018 году мы были одними из первых, когда в Украине было создано 25 бригад. Провели сборы в Харьковском областном военкомате, в которых участвовали более двух с половиной тысяч человек. После этого и была создана бригада территориальной обороны, которая состояла из управления и шести батальонов, размещавшихся в районных центрах.



— Непросто, наверное, было собрать такое количество людей – две с половиной тысячи? Особенно когда они не особенно понимали, куда идут.



— Я вам скажу, что пришло даже больше людей. Они были мотивированны. И когда некоторых отправляли домой, они даже обижались. Согласно распоряжению начальника Генерального штаба, мы не могли принять на сборы более двух с половиной тысяч человек.

— А сколько получают теробороновцы от Минобороны за время участия в сборах?



— Денежное обеспечение зависит от звания и от длительности сборов и составляет от трех до семи тысяч гривен. Кроме того, даже ту часть зарплаты участвующих в сборах, которая сохраняется на рабочем месте, выплачивает Минобороны.



— Какие планы у территориальной обороны Харьковской области на ближайшее время?



— Проведение Единых всеукраинских стрелецких дней, о которых я уже упоминал. Это занятия по общевойсковым дисциплинам, которые проводятся под руководством областного военного комиссариата, командира бригады и командиров батальонов. Есть также боевая, специальная тактическая, инженерная подготовка, занятия по практической медицине. Все это происходит на полигоне под Чугуевом.



Также в нынешнем году планируются сборы продолжительностью семь суток, на которые будут привлекаться резервисты. Это тоже занятия по общевойсковым дисциплинам. Также будут проходить занятия по слаженности работы штаба по управлению как бригадой, так и батальонами.