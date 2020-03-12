Полеты над Харьковом на самолетах или вертолетах - только после прыжков с парашютом (ФОТО, ВИДЕО)

Карантин - не помеха свиданию с небом для курсантов летных ВУЗов.
- Меня просто переполняет счастье, и я не могу дождаться следующего свидания с небом, - говорит третьекурсник летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Сергей.
Будущий летчик-истребитель вместе с однокурсниками на этой неделе успешно выполнили по два обязательных прыжки с парашютом, после чего их допустили к летной практике.
В этот день на военном аэродроме в Чугуеве будущие пилоты прыгали с вертолета Ми-8 с высоты 500-1000 метров.
- Это не первые мои «шаги» в небо, - говорит курсант Сергей. - В прошлом году на втором курсе тоже прыгал и не стану скрывать, что в первый раз было как-то не по себе. Однако полеты на легкомоторных ХАЗ-30 стали лучшей наградой за мои старания в учебных классах и на аэродроме во время наземной подготовки. Этой весной впервые поднимусь на Л-39, а это уже другой - высокий уровень моей подготовки как летчика-истребителя.
По словам командования Харьковского национального университета Воздушных Сил, подготовку курсантов к полетам начато еще в конце января этого года.
На данный момент около 50% воспитанников летного факультета, которых допустили к летной практики этого года, успешно выполнили поставленные задачи с парашютом и ожидают весенних летных смен. В основном, это старшекурсники. Второкурсники сделают это вскоре и тоже насладятся мигом управления самолетом или вертолетом.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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