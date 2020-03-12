Главная Новости Армия Полеты над Харьковом на самолетах или вертолетах - только после прыжков с парашютом (ФОТО, ВИДЕО)
12.03.2020  16:23   

Полеты над Харьковом на самолетах или вертолетах - только после прыжков с парашютом (ФОТО, ВИДЕО)

Карантин - не помеха свиданию с небом для курсантов летных ВУЗов.


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- Меня просто переполняет счастье, и я не могу дождаться следующего свидания с небом, - говорит третьекурсник летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Сергей.

Будущий летчик-истребитель вместе с однокурсниками на этой неделе успешно выполнили по два обязательных прыжки с парашютом, после чего их допустили к летной практике.

В этот день на военном аэродроме в Чугуеве будущие пилоты прыгали с вертолета Ми-8 с высоты 500-1000 метров.

- Это не первые мои «шаги» в небо, - говорит курсант Сергей. - В прошлом году на втором курсе тоже прыгал и не стану скрывать, что в первый раз было как-то не по себе. Однако полеты на легкомоторных ХАЗ-30 стали лучшей наградой за мои старания в учебных классах и на аэродроме во время наземной подготовки. Этой весной впервые поднимусь на Л-39, а это уже другой - высокий уровень моей подготовки как летчика-истребителя.

По словам командования Харьковского национального университета Воздушных Сил, подготовку курсантов к полетам начато еще в конце января этого года.

На данный момент около 50% воспитанников летного факультета, которых допустили к летной практики этого года, успешно выполнили поставленные задачи с парашютом и ожидают весенних летных смен. В основном, это старшекурсники. Второкурсники сделают это вскоре и тоже насладятся мигом управления самолетом или вертолетом.

 

 

Источник:   Армия информ
 Тэги:  училище, летчики, харьков, тренинг, прыжки, парашют
 
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