10.03.2020 17:01

В университете Воздушных Сил – ужесточение режима из-за коронавируса

Иногородние курсанты сидят по казармам.

В Харьковском университете Воздушных Сил имени Кожедуба вышел указ о о проведении соответствующих организационных и профилактических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, недопущения заноса и распространения в университете и подчиненных воинских частях случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса COVID-19.



Приказом, в частности, ограничены увольнения военнослужащих из расположения университета (воинской части), проведение общих собраний и других массовых мероприятий.



Личному составу, который находится за пределами расположения университета (воинской части) рекомендовано избегать мест массового скопления людей и усилить внимание за состоянием своего здоровья и соблюдением правил личной гигиены.