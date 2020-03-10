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10.03.2020  17:01   

В университете Воздушных Сил – ужесточение режима из-за коронавируса

Иногородние курсанты сидят по казармам.

В Харьковском университете Воздушных Сил имени Кожедуба вышел указ о о проведении соответствующих организационных и профилактических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, недопущения заноса и распространения в университете и подчиненных воинских частях случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса COVID-19.

Приказом, в частности, ограничены увольнения военнослужащих из расположения университета (воинской части), проведение общих собраний и других массовых мероприятий.

Личному составу, который находится за пределами расположения университета (воинской части) рекомендовано избегать мест массового скопления людей и усилить внимание за состоянием своего здоровья и соблюдением правил личной гигиены.

Источник:   ХНУВС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков
 
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