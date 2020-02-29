29.02.2020 13:06

Призыв в смартфоне - Минобороны разрабатывает электронный военный билет.

Министерство обороны Украины разрабатывает электронный военный билет (ЭВБ) в виде пластиковой карты, размером с банковскую карту для выплат.



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"В Министерстве обороны Украины разрабатывается электронный военный билет, который будет в виде пластиковой карты, размером с банковскую карту для выплат. Он будет содержать чип, в котором будут храниться данные персонификации и квалифицированная электронная подпись", - сообщили в Минобороны.

Так, функционал ЭВБ позволит:

- заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса);

- выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов;

- реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам);

- быть защищенным носителем личного ключа, что содержит квалифицированную электронную подпись для использования в качестве цифровой подписи в информационно-аналитических системах и автоматизированных системах.

"В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВБ может меняться как в сторону увеличения (сложения), так и в сторону уменьшения (отвержение) ненужных функций", - отметили в министерстве.

Также отмечается, что внедрение ЭВБ позволит:

- отказаться от бумажных документов (предписание, военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса, удостоверения, отпускной билет);

- упростить военнослужащему выполнение повседневных задач, избежать бумажной "волокиты" и бюрократических процедур;

- поехать в отпуск или командировку, проставляя отметки о пребывании путем занесения соответствующих электронных печатей в ЭВБ;

- входить в свой аккаунт системы электронного документооборота с любого рабочего места, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети ВС Украины;

- отрабатывать и подписывать собственной квалифицированной электронной подписью, что находится в ЭВБ документы;

- находясь на вещевом складе, подписать собственным КЭП электронную накладную на получение вещевого имущества;

- получить справку о болезни в соответствующий раздел файловой системы ЭВБ.