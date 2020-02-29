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29.02.2020  13:06   

Призыв в смартфоне - Минобороны разрабатывает электронный военный билет.

Министерство обороны Украины разрабатывает электронный военный билет (ЭВБ) в виде пластиковой карты, размером с банковскую карту для выплат.


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"В Министерстве обороны Украины разрабатывается электронный военный билет, который будет в виде пластиковой карты, размером с банковскую карту для выплат. Он будет содержать чип, в котором будут храниться данные персонификации и квалифицированная электронная подпись", - сообщили в Минобороны.

Так, функционал ЭВБ позволит:

- заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса); 
- выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов;
- реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам);
- быть защищенным носителем личного ключа, что содержит квалифицированную электронную подпись для использования в качестве цифровой подписи в информационно-аналитических системах и автоматизированных системах.

"В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВБ может меняться как в сторону увеличения (сложения), так и в сторону уменьшения (отвержение) ненужных функций", - отметили в министерстве.

Также отмечается, что внедрение ЭВБ позволит:

- отказаться от бумажных документов (предписание, военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса, удостоверения, отпускной билет); 
- упростить военнослужащему выполнение повседневных задач, избежать бумажной "волокиты" и бюрократических процедур;
- поехать в отпуск или командировку, проставляя отметки о пребывании путем занесения соответствующих электронных печатей в ЭВБ;
- входить в свой аккаунт системы электронного документооборота с любого рабочего места, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети ВС Украины;
- отрабатывать и подписывать собственной квалифицированной электронной подписью, что находится в ЭВБ документы;
- находясь на вещевом складе, подписать собственным КЭП электронную накладную на получение вещевого имущества;
- получить справку о болезни в соответствующий раздел файловой системы ЭВБ.

Источник:   УНН
 Тэги:  армия, призыв, смартфон, карточка
 
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