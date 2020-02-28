28.02.2020 11:23

Военкомы решили пожалеть харьковских подростков, записавшихся на ЗНО - комментарии замначальника Генерального штаба

Юношей 18-19 лет рекомендуется призывать только по желанию, подтвердили в ведомстве.



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Об этом на брифинге в пресс-центре АрмияInform заявил начальник управления призыва и комплектования - заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Валерий Дендебера.

- С 18 до 27 лет - призывной возраст. Министр обороны уже говорил, что у нас в прошлом году 6000 граждан в возрасте 18-19 лет изъявили желание стать в ряды Вооруженных Сил и других воинских формирований. Но мы были «урезаны» нормой Указа, где регламентировалось, что призывной возраст - с 20 до 27 лет. В целом мы предоставили такие же конституционные права указанной категории граждан, строго соблюдая нормы Закона в части относительно их прав быть призванным на срочную военную службу, - подчеркнул офицер.

Он отметил, что в части, касающейся рекомендательного характера решения принимают соответствующие призывные комиссии.

- Если юноша, например, не вступает в вуз в прошлом году, то надо дать ему шанс в этом году. Соответствующие разъяснения мы дали в военные комиссариаты - указанную категорией представлять на заседании призывных комиссий. Когда юноша показал документ, зарегистрировался повторно пройти ВНО, то какой смысл его теперь призывать? Если он готовился, надо дать ему возможность вступить, - добавил Валерий Дендебера.

Напомним, что письмом Министра обороны от 04.02.2020 рекомендовано главам областных госадминистраций призывать юношей в возрасте от 18-19 лет только по желанию, при условии предоставления ими письменного заявления на имя председателей призывных комиссий. Основные решения принимают главы местных комиссариатов. Если местный комиссариат принял решение о пригодности к службе в армии лица 18-19 лет без его согласия, она имеет право апеллировать к призывной комиссии высшего уровня, то есть в областной. В случае неудовлетворения потребностей в областной комиссии лицо может защищать свои права в суде.

Граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, призывают обязательно.