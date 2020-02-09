Весенний призов на срочную службу с 18 и 19-ти лет будет добровольным, - министр обороны Украины

Об этом 8 февраля во время прямого эфира сообщил Министр обороны Андрей Загороднюк.
«В этом году юношей 18 и 19 лет призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям и сейчас готовим ряд изменений, в частности к правительственного постановления и правовой базы оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос ».
« Хочу еще раз подчеркнуть, что в этом году с 20-ти лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19-ти исключительно с согласия призывников » , - подчеркнул министр.
Андрей Загороднюк также напомнил, что военнослужащие срочной служит не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.
При этом он уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных Сил Украины уже с 18 лет.
Андрей Загороднюк сообщил также, что соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины.
День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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