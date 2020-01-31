31.01.2020 09:39

Скандал завершили расстрелом из пулемета под прицелом телекамер (ФОТО,ВИДЕО)

В Харьковской области провели открытые испытания сварного соединения корпуса БТР-4Е.



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По данным пресс-службы, 30 января Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова провело открытые испытания сварного соединения корпуса БТР-4Е, производимого "Лозовский кузнечно-механический завод".

Во время испытаний не было зафиксировано ни одного пробития брони, подтверждающий пулестойкость корпусов и их пригодность для изготовления следующей партии бронетранспортеров.

"Объектом испытаний стали сварные соединения корпуса из партии из трех корпусов, изготовленных ЛКМЗ с броневой стали марки 71 и поставленных на ХКБМ в конце 2019 года. Испытания проходили два типа соединения - с укрепляющим наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения этой наплавки ", - отметили в" Укроборонпроме ", добавив, что обстрел производился бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета.

Оба типа соединений (с наплавкой и без наплавки) выдержали обстрел и не были пробиты. Таким образом испытания подтвердили, что корпус БТР-4Е соответствует технологическим требованиям в части противопульной стойкости сварных соединений.

Также отстрел показал, что укрепляющая наплавка, которую осуществляют на ЛКМЗ, не влияет на бронестойкость БТР-4Е. Специалисты ХКБМ рекомендовать производителю корпусов исключить из конструкторской документации БТР-4Е данный тип работ, чтобы уменьшит стоимость и продолжительность производства корпусов для бронетранспортеров.

В госконцерне отметили, что бронетранспортеры, изготовленные на ХКБМ, эксплуатируются военными в зоне АТО с 2014 года. В настоящее время в ХКБМ не поступало информации от военных о наличии летальных случаев, связанных с пробитием корпуса БТР-4Е, в том числе на участках сварных соединений.

На открытых испытаниях присутствовали корреспонденты УНІАН, Укрінформ, 057.ua, ВРЕМЯ, 112 Україна, телеканалу “Суспільне мовлення UA: Харків”, телеканал “РІ”, Kharkiv Today, ТРК “Україна”, Медиа групы “Объектив”, канала “INSIDER”, Киевського Бюро “Радіо Свобода”, телеканала “Прямий”, телеканала “1+1”, телеканала “Сигма”. Лозовая та програми, “Факти”, ICTV.

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