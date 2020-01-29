29.01.2020 19:45

Под Харьковом испытают броню БТР-4, вокруг которой не утихают скандалы

В четверг в Чугуеве пройдут испытания нового корпуса бронетранспортера, который делают в харьковском КБ им. Морозова для украинской армии.



://2day.kh.ua/

Спустя неделю после вновь разгоревшегося скандала с броней для БТР-4 Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова решило провести публичные испытания. Специалисты продемонстрируют устойчивость "металла" производства Лозовского кузнечно-механического завода, пояснят технологической процесс сваривания швов, который применяется на производстве в соответствии с государственным стандартом, особенности технологического цикла и этапы контроля качества производства БТРов.

Испытания пройдут на полигоне в Чугуеве.

Напомним, Владимир Зеленский дал второй шанс на изготовление 45 БТРов для украинской армии, которые должны были поступить на вооружение еще летом 2019 года, но из-за проблем с металлом так и не были изготовлены.

Напомним, скандал разгорелся после того, как военный эксперт Сергей Згурец опубликовал фото с повреждениями на броне. Конструкторы обнаружили трещины сварных соединений на корпусах БТР-4Е.

В госконцерне "Укроборонпром" совместно с представителями Минобороны и Вооруженных сил Украины, а также представителями предприятий создали рабочую группу для проверки качества комплектующих военной техники, которая находится в местах постоянной дислокации Вооруженных сил. В пятницу, 24 января, члены группы обнаружили повреждения в местах сварки на нескольких бронетранспортерах и временно "забраковали" броню.