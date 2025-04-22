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22.04.2025  20:19   Дмитро Колонєй

Норман Фостер порівняв Харків із Лондоном та пояснив перспективи відбудови українського міста

Відомий архитектор розповів, які ідеї закладені у створений генеральний план Харкова.


Норман Фостер порівняв Харків із Лондоном та пояснив перспективи відбудови українського міста
Як повідомляє РЕДПОСТ, відомий архитектор Норман Фостер, очільник архітектурного бюро Foster + Partners, та Фундації Нормана Фостера у Мадриді  на конференції Forbes Development розповів про створення міжнародною командою міського генерального плану для Харкова  та пояснив, як можна працювати з містом у час війни та жахливих руйнувань.
 
"Відповідаю, - зазначив відомий архитектор, - Лондон, яким ми захоплюємося сьогодні, є результатом генерального плану, який уряд замовив у 1943-1944 роках – у розпал Другої світової війни."
 
"Наш генеральний план для Харкова – це довгострокове бачення з урахуванням думок громадян. Ми проводили анкетування, зустрічі груп інтересів, запитували, що робити, що змінити. Йдеться про житло високої якості, підтримку розвитку кварталів і збереження історичного Харкова.
Ідея не просто відбудувати, а виростити місто з перспективою – створювати нові концепції. Наприклад, не науковий парк, а науковий квартал. Переглянути, як розміщуються університетські корпуси, як вони інтегруються у міський простір. 
Наш майстер-план – це пʼять пілотних проєктів по напрямах: промисловість, наука, природа, історія, житло.", - підсумував Норман Фостер. 
 
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Тэги:  допомога, відбудова, харків
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