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23.05.2024  18:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові планують збудувати безпечне підземне містечко

КУ «Харківська інвестиційна агенція» презентувала проєкт безпечного підземного містечка на міжнародному українсько-люксембурзькому бізнес-форумі.


У Харкові планують збудувати безпечне підземне містечко
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як повідомив сьогодні, 23 травня, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов, цей проєкт був розроблений місцевими архітекторами спільно з бюро Нормана Фостера.
 
Згідно з проєктом, площа містечка становитиме 236 тис. кв. м. Увійти до нього можна буде зі станції метро, а на поверхні облаштують паркову зону.
 
«Проєкт передбачає будівництво безпечного простору під землею. Там буде і школа, і паркінги, і медустанови, і центри коворкінгу, і торгові майданчики. Це буде збудовано в центральній частині міста. Зараз ми шукаємо інвесторів, бо цей проєкт коштуватиме дуже дорого. Але він необхідний, щоб люди почувалися в безпеці», - наголосив мер.
 
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Тэги:  харків, ігор терехов
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