07.05.2024 12:45 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік вилов рибу забороненими для любительського рибальства знаряддям лову

2 травня під час проведення рибоохоронних заходів було викрито грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Близько 21:00 на мосту Старосалтівської гідроспоруди Печенізького водосховища Чугуївського району Харківської області, було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони здійснював вилов риби забороненими для любительського рибальства знаряддям лову – екраном з льоси, при цьому впіймав плоскирка 39 – екз., плітка – 8 екз., окунь – 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 4 кг.

На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП України.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 76 670 грн. Заборонені знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Лозівському районі було виявлено порушника з уловом риби , серед якого були червонокнижні види.