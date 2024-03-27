Харківське кладовище закрито через падіння ворожого «шахеду»

Напередодні вночі на території харківського міського кладовища №14 впав збитий «шахед».
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Комунальнко підприємство "Ритуал", наразі кладовище закрито для відвідувань. На місці пригоди працюють відповідні служби, триває процес розмінування.
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