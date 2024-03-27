Харківське кладовище закрито через падіння ворожого «шахеду»

Працівники комунальної служби закликали мешканців Харкова утриматися від відвідування кладовищ перед весняними святами через постійні ворожі обстріли міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у рамках акції "Зелена весна" комунальне підприємство «Заповіт» працює над благоустроєм територій шести міських кладовищ.