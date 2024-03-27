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27.03.2024  12:56   Рита Парфенова

Харківське кладовище закрито через падіння ворожого «шахеду»

Напередодні вночі на території харківського міського кладовища №14 впав збитий «шахед».

кладовище кладовище

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Комунальнко підприємство "Ритуал", наразі кладовище закрито для відвідувань. На місці пригоди працюють відповідні служби, триває процес розмінування.

Працівники комунальної служби закликали мешканців Харкова утриматися від відвідування кладовищ перед весняними святами через постійні ворожі обстріли міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у рамках акції "Зелена весна" комунальне підприємство «Заповіт» працює над благоустроєм територій шести міських кладовищ.

Тэги:  кладовище, харків
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