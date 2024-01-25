25 січня відбудеться сесія Харківської міської ради

Двадцять третя позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 26 січня в дистанційному режимі.
Комментариев: 0
Переважатимуть суспільні інтереси: багато хто буде відчувати відповідальність за те, що відбувається навколо.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ зі снігом, який вдень прийде на зміну сильному снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.
Православна церква України 25 січня за новим стилем вшановує пам'ять святого Григорія Богослова.
влажность:
давление:
ветер: