Під Харковом чоловік підірвавсяя на міні

Де стався вибух та у якому стані постраждалий, розповіли у військовій адміністрації.
Чоловік наступив на ВНП на власному подвір'ї. Із уламковими пораненнями руки і ноги його доправили до медзакладу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 9,5 га території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.
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