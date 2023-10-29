Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 29 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 28 жовтня.
Комментариев: 0
День обіцяє бути вдалим для трудових звершень та примноження багатств, тож не пропустіть свій шанс. Це добрий день для активних, енергійних вчинків.
Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства щорічно відзначається в останню неділю жовтня.
влажность:
давление:
ветер: