02.10.2023 10:29 Рита Парфенова

На Харківщині жінка заявила про знікнення прийомної доньки

Неповнолітню дівчину оперативно розшукали правоохоронці Богодухівського району ХЇарківськох області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківськох області, 30 вересня місцева жителька смт Краснокутськ повідомила у поліцію, що її 14-річна прийомна донька вранці пішла з дому.



Це було не перше зникнення підлітка, раніше дівчина неодноразово йшла з дому.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Поліцейські провели розслідування та встановили коло осіб, які були знайомі з зниклою особою, і перевірили місця її можливого перебування. В результаті розслідування виявилось, що дівчина вирішила зустрітися зі своїм другом, який проживає в селі Рай-Оленівка. Неповнолітню вдалося знайти та безпечно повернути додому.



Працівники поліції провели з жінкою та дитиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.