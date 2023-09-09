Який радіаційний фон в Харкові та області на 0 вересня

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Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Емоції переважуватимуть логіку, тому ймовірність помилитися дуже велика. При цьому зірки цього дня схиляють до глобалізму, тож і помилки можуть виявитися «з розмахом».

Прогноз погоди у Харкові на 9 вересня У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.