08.09.2023 16:01 Рита Парфенова

«єВідновлення» у Харкові: у міськраді розповіли про виплати та засткерегли від шахраїв

Жителі Харкова і надалі отримують компенсації для відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення».



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на маськраду Харкова, спеціальна комісія відпрацювала понад 3,6 тис. заявок містян, погодивши сумарну компенсацію в розмірі понад 56,1 млн грн. Загалом до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 7,2 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих у результаті обстрілів рф.



Також харків’ян закликали бути уважними через можливі випадки шахрайства. У департаменті наголосили, що місцева комісія з розгляду питань стосовно надання компенсації за пошкоджене житло обов’язково попередньо узгоджує свій візит із заявниками. Представники комісії повинні мати при собі посвідчення працівників органів місцевого самоврядування або комунальних підприємств.



«Закликаємо вас бути пильними та у разі необхідності негайно звертатись до поліції!» - зазначили у департаменті.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська громада стала лідером за кількістю поданих заявок та виплат за програмою «єВідновлення».